Губернатор Белгородской области Гладков награжден орденом Мужества

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича - губернатора Белгородской области", - говорится в указе главы государства, опубликованном на портале правовой информации.

Гладков был представлен в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области органам госвласти региона 20 ноября 2020 года. Указ о его назначении на должность Путин подписал 18 ноября.

На досрочных выборах 19 сентября 2021 года, набрав 78,79% голосов избирателей, Гладков был избран губернатором региона.