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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за камнепада

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали приостановлено из-за камнепада, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с камнепадом, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:30 2 мая до 07:00 3 мая", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также камнепадами.

Транскам МЧС Северная Осетия
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