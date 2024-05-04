В Прикамье восстановили газоснабжение 1,5 тыс. абонентов после порыва газопровода

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Пермском крае восстановлен распределительный газопровод, из-за порыва которого 1,5 тыс. абонентов остались без газа, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

"Восстановление поврежденного участка газопровода рядом с деревней Якунята завершено. Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Начали подачу газа и подключение абонентов", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Днем в пятницу во время несогласованных раскопок был поврежден распределительный газопровод за деревней Брагино (Краснокамский городской округ).

В целях безопасности на время проведения работ была перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино.