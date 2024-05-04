Штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на Кубани

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Заморозки ожидаются в ближайшие несколько дней на территории Краснодарского края, в связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в субботу.

"Ночью и утром 5 мая, 6 мая местами в северной половине и предгорных районах Краснодарского края ожидаются заморозки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с заморозками повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите растений.