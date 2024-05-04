Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Оренбуржье

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Оренбургской области в субботу, есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, около 18:31 по местному времени (16:31 по Москве) на 207 км трассы "М5 Урал" автомобиль Nissan при повороте не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком Scania.

"В результате ДТП до приезда скорой помощи скончались четверо пострадавших. Еще двое, среди которых несовершеннолетний, доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.