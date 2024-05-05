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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Малоярославец остался без воды из-за аварии на подающей ветке водозабора

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Авария на ветке водопровода, подающей воду к станции водоочистки, произошла в ночь на воскресенье в пригороде Малоярославца (Калужская область), город остался без воды, сообщил глава городской администрации Михаил Крылов.

Аварийная бригада оперативно восстановила одну ветку. Идет наполнение системы до станции водоочистки, которое займет несколько часов, чтобы избежать гидроудара и новой аварии. "Если после этого ситуация будет стабильная, то водоснабжение в Малоярославце полностью возобновится к семи часам вечера", - написал Крылов в своем телеграм-канале.

Ремонтные работы осложнялись тем, что предварительно необходимо было слить воду с семикилометрового участка трубы - порядка тысячи кубометров воды.

В Малоярославце живет порядка 41,5 тысячи человек.

Малоярославец Калужская область Михаил Крылов
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