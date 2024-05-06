Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на высоту 4 км

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, во второй половине дня в понедельник выбросил столб пепла на высоту 4 км над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

"6 мая 2024 года 16:12 камчатского времени (07:12 мск). Вулкан Эбеко. Высота пеплового выброса составила около 4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации – это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.