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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Сын замглавы МВД Зубов приговорен к 7 годам колонии по делу о взятке

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Самары приговорил сына заместителя главы МВД России Дениса Зубова к семи годам заключения по делу о даче взятки за покровительство одной из нефтебаз региона. Это решение огласила председатель суда Мария Елфимова.

Президенту мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорю Карпову и бывшему директору самарского ООО "Межотраслевое объединение ТНП" ("МО "ТНП") Василию Ермакову суд назначил по этому же делу семь и восемь лет строгого режима.

Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

По версии следствия, трое мужчин передали 18 млн рублей сотруднику правоохранительных органов, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Деньги предназначались за общее покровительство предприятию, которое занимается торговлей различными видами топлива. После передачи взятки подозреваемые были задержаны в феврале 2022 года сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

МВД Денис Зубов Самара Кировский районный суд Динамо
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