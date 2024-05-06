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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Заморозки прогнозируются почти на всей европейской территории России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В европейской части России прогнозируются заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Процесс похолодания затрагивает всю европейскую Россию. Если завтра похолодание накроет территорию от западных границ страны - всю европейскую часть, Приволжье, Урал, западную Сибирь - до границ Красноярского края, то уже к 10 мая граница отрицательных аномалий будет до Урала", - сказал он.

В Центральном федеральном округе "отрицательные аномалии будут везде": в Московской, Тамбовской, Курской, Орловской, Липецкой, Тверской областях. Сильнейшее похолодание прогнозируется в Приволжском федеральном округе.

Так, 7 мая ожидаются заморозки в Тверской, Ивановской, Владимирской областях до минус 4 градусов, в Ярославской, Костромской областях - до минус 6 градусов. 7-11 мая в республиках Мордовия и Марий Эл ожидаются заморозки до минус 4.

Также 7 мая в Челябинской области ожидаются заморозки до минус 3 градусов, 7-9 мая в Оренбургской области сохранятся заморозки до минус 3 градусов. В Саратовской и Ульяновской областях 7 мая ожидаются заморозки до минус 1.

Кроме того, заморозки прогнозируются в Краснодарском крае (до минус 4) и в Крыму (до минус 2 градусов).

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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