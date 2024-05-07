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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения прав гражданина в сфере здравоохранения, лекарственного обеспечения и медицинской реабилитации, сообщили в Минздраве.

"Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, лекарственного обеспечения, медицинской помощи, медицинской реабилитации", - сказано в пресс-релизе.

Соглашение предусматривает в том числе проведение совместных приемов граждан и рассмотрение обращений, а также организацию различных мероприятий по охране здоровья.

"Укрепление сотрудничества с Минздравом позволит нам более эффективно решать проблемы, с которыми сталкиваются люди: качество медицинских услуг, доступность медицинской помощи, лекарственное обеспечение и многие другие, без преувеличения, жизненно важные направления; а также вместе осуществлять правовое просвещение и вырабатывать предложения о совершенствовании законодательства", - сказала через пресс-службу министерства Москалькова.

Мурашко отметил, что заключение соглашения - это возможность закрепить новые горизонты сотрудничества с омбудсменом.

Минздрав Михаил Мурашко Татьяна Москалькова
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