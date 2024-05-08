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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Выплату к 9 мая получили 9,7 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Выплату, приуроченную ко Дню Победы, получили 9,7 тысяч ветеранов, проживающих в России и Прибалтике, сообщается на сайте Социального фонда России.

"Социальный фонд России обеспечил выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную ко Дню Победы. Праздничные надбавки получили 9,7 тыс. ветеранов, проживающих в России и Прибалтике", - говорится в сообщении.

Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем участникам и инвалидам войны средства были без заявления перечислены в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО), уточняется на сайте.

"С учетом этих выплат средний доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Социальный фонд
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