Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики РФ в области исторического просвещения.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе определяется, что основой исторического просвещения в России является научное историческое знание и образование.

Там подчеркивается, что "Россия - великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие".

"В основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории России традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности, сохранение и защита которых являются обязательным условием гармоничного развития страны и ее многонационального народа, неотъемлемой составляющей суверенитета Российской Федерации", - говорится в указе.

Как отмечается в документе, "в условиях роста международной напряженности и кризиса национальной идентичности, в основе которого лежат уничтожение исторической памяти, реабилитация и воскрешение неоколониализма, неоимпериализма и неонацизма", российское общество и государство сталкиваются с такими рисками и угрозами как "недружественные действия иностранных государств, направленные на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации; попытки деформации исторической памяти и искажения исторической правды, негативные оценки событий и периодов отечественной истории, распространение ложных представлений о России".

Кроме того, отмечается в документе, коллективный Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне, направленной на разрушение целостности российского общества и государства.

Реализация указанной государственной политики должна способствовать поддержанию и укреплению общероссийской гражданской идентичности, усилению сплоченности российского общества, поддержанию гражданского мира и согласия, сохранению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей и повышению способности общества противостоять деструктивному идеологическому воздействию не него.