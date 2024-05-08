Российские войска взяли под контроль Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки взяли под контроль населенные пункты Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР), заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю" и взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области, говорится в сообщении.

По словам военных, отражены две контратаки украинских штурмовых групп в районах населенных пунктов Григоровка (ДНР) и Стельмаховка (ЛНР).

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" составили: до 55 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Новокалиново (ДНР), а также нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Ленинское и Уманское (ДНР).

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Новгородское, Водяное, Соловьево, Семеновка, Первомайское и Нетайлово (ДНР).

По данным военного ведомства, потери украинской армии составили: до 415 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".