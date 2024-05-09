Одиннадцать человек пострадали при воздушной атаке Белгорода

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одиннадцати пострадавших в результате атаки со стороны Украины на областной центр.

"В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина с осколочным ранением голени, женщина с осколочными ранениями стопы, кисти и околоушной полости, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и поверхностным ранением лба, мужчина с осколочными ранениями поясничной области и бедра, а также две женщины с контузиями и баротравмами находятся в городской больнице №2 под наблюдением специалистов", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, по его данным, в городе различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.

Рано утром в четверг Гладков сообщил, что в результате ночной воздушной атаки областного центра и прилегающего района пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок.