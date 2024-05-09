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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского села Новопетровка

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины территории Валуйского горокруга.

"Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад. Также повреждена линия электропередачи", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее об обстреле села Новопетровка сообщало ГУ МЧС по Белгородской области.

Новопетровка Белгородская область Вячеслав Гладков
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