Три жилых дома загорелись после атаки ВСУ на село Тёткино в Курской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке села Тёткино с помощью коптеров и дронов-камикадзе.

"Сегодня ночью со стороны Украины был атакован поселок Тёткино Глушковского района. После сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе загорелись три дома", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу утром.

По его словам, никто из жителей не пострадал.

"Возгорания ликвидированы силами пожарных расчётов и добровольной пожарной дружины", - сообщил Старовойт.