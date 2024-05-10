В нескольких регионах РФ объявлена опасность атаки беспилотников

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Курской и Воронежской областях в пятницу вечером была объявлена опасность атаки БПЛА.

"Опасность атаки БПЛА. (...) Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил об опасности атаки беспилотников и призвал жителей сохранять спокойствие.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении в регионе режима воздушной опасности. Он попросил жителей региона следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах областного правительства и МЧС.