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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

Теплоснабжение якутского Олекминска нарушено из-за взрыва в котельной

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 90 домов, порядка 20 социально значимых объектов в якутском городе Олекминске в субботу остались без тепла из-за взрыва в котельной, сообщило министерство ЖКХ и энергетики Якутии.

"В результате взрыва повреждено здание котельной по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Без теплоснабжения осталось 60 частных домов, 31 многоквартирный дом, 18 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада, причина взрыва устанавливается.

В свою очередь глава Олекминского района Якутии Николай Харбин в своем телеграм-канале сообщил, что произошел взрыв одного котла.

Олекминск Якутия
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