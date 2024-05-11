Теплоснабжение якутского Олекминска нарушено из-за взрыва в котельной

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 90 домов, порядка 20 социально значимых объектов в якутском городе Олекминске в субботу остались без тепла из-за взрыва в котельной, сообщило министерство ЖКХ и энергетики Якутии.

"В результате взрыва повреждено здание котельной по всей площади. Погибших и пострадавших нет. Без теплоснабжения осталось 60 частных домов, 31 многоквартирный дом, 18 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада, причина взрыва устанавливается.

В свою очередь глава Олекминского района Якутии Николай Харбин в своем телеграм-канале сообщил, что произошел взрыв одного котла.