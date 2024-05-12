Семь человек пострадали от атак дронов и обстрелов в Курской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов Курской области атакованы с украинской стороны в воскресенье, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Вблизи села Волфино Глушковского района с украинского дрона сброшено четыре взрывных устройства на работников одного из местных сельхозпредприятий, проводивших полевые работы. Ранения получили пять человек. Они были доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также при атаке повреждены два трактора, манипулятор и легковой автомобиль.

В поселке Тёткино во время недавнего обстрела были ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Им оказывается первая медицинская помощь, в ближайшее время они будут доставлены в районную больницу.

В течение дня обстреливались поселок Тёткино, села Сергеевка и Волфино, деревня Елизаветовка в Глушковском районе, пункт пропуска "Суджа", села Плёхово, Гуево, Свердликово и Николаево-Дарьино в Суджанском районе, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал.

В селе Плёхово Суджанского района взрывами повреждены окна и фасады в двух домовладениях, отмечались перебои с электричеством. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

Вблизи села Сергеевка Глушковского района с украинского коптера сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Недалеко от поселка Тёткино дрон-камикадзе взорвался на территории зернохранилища, повредив двери, окна и стены помещения, а также личный легковой автомобиль.

Средствами РЭБ уничтожены украинские дроны недалеко от пункта пропуска "Суджа", хутора Заря и села Весёлое Глушковского района, пункта пропуска "Крупец" Рыльского района, хутора Олешня Суджанского района.