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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресечена атака украинских сил по жилым кварталам Белгорода с применением реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным военных, атаки пресекли с 19:50 по 20:40 мск.

Минобороны РФ Белгород Ольха RM-70 Вампир
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