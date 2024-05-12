Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресечена атака украинских сил по жилым кварталам Белгорода с применением реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир".

"В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным военных, атаки пресекли с 19:50 по 20:40 мск.