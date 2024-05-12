Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП, это не критичный показатель, но в силу известных причин он приближается к показателям середины 1980-х годов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Бюджет министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4% и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%, это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности", - сказал Песков журналистам.

"Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации к середине 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4", - подчеркнул он.

По его словам, это не критичный показатель, но чрезвычайно важный, он требует определенных решений.

"Очень важно вписать в экономику силового блока в экономику страны, вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", - отметил Песков, комментируя кандидатуру Андрея Белоусова, предложенную на пост министра обороны.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедрения. Поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек", - сказал пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что это не просто гражданский человек, а "человек, который возглавлял весьма успешно министерство экономического развития РФ, который на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам. В предыдущем кабинете министров он был первым заместителем председателя правительства"

Песков подчеркнул, что "министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности".

"Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", - заключил Песков.