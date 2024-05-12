Совфед рассмотрит кандидатуру Ковальчука на пост председателя Счетной палаты во вторник

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит кандидатуру Бориса Ковальчука для назначения на пост председателя Счетной палаты РФ, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совфеда 14 мая", - сказал Тимченко "Интерфаксу" в воскресенье.

А в понедельник кандидатуру Ковальчука обсудит комитет СФ по бюджету.

Ранее сообщалось, что президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты.

Ковальчук в марте стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, а до этого был председателем правления энергетической компании "Интер РАО" .

Согласно закону, кандидатуры для назначения на должность председателя СП вносятся главе государства советом палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Президенту направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее верхней палате парламента

Постановление о назначении председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов на заседании Совета Федерации.