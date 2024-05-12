Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Совфед рассмотрит кандидатуру Ковальчука на пост председателя Счетной палаты во вторник

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит кандидатуру Бориса Ковальчука для назначения на пост председателя Счетной палаты РФ, сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совфеда 14 мая", - сказал Тимченко "Интерфаксу" в воскресенье.

А в понедельник кандидатуру Ковальчука обсудит комитет СФ по бюджету.

В РоссииПутин внес в Совет Федерации кандидатуру Ковальчука на пост главы Счетной палатыЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что президент РФ внес в Совет Федерации кандидатуру Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты.

Ковальчук в марте стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, а до этого был председателем правления энергетической компании "Интер РАО" .

Согласно закону, кандидатуры для назначения на должность председателя СП вносятся главе государства советом палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Президенту направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее верхней палате парламента

Постановление о назначении председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов на заседании Совета Федерации.

Совет Федерации Вячеслав Тимченко Борис Ковальчук Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еще один погибший найден под завалами дома в Белгороде, всего извлечены 12 тел

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Число жертв обрушения подъезда дома в Белгороде увеличилось до 11

Песков заявил, что назначение Белоусова министром обороны не изменит военную составляющую

Трое мирных жителей погибли при новом обстреле Белгорода

Шойгу назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Шойгу назначен секретарем Совета Безопасности РФ

Путин предложил сохранить должности за главами ФСБ, Росгвардии, Минюста и МВД

Совету Федерации представлена кандидатура Куренкова на пост главы МЧС

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Путин представил Совфеду кандидатуру Белоусова на пост министра обороны

Система ПВО сбила 14 реактивных снарядов ВСУ в районе Белгорода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });