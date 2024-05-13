Российские военные нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ

Над Крымом сбито четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военные отбили ночью несколько украинских атак с применением беспилотников, ракет Storm Shadow и РСЗО "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области", - сообщили в Минобороны РФ.