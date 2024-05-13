Власти ЛНР сообщили об обстреле Краснодона
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В результате обстрела Краснодона пострадали четыре человека, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Информация о разрушениях уточняется.
"В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей, - написал Пасечник. - Первостепенная задача - сохранить жизни людей и дома мирных жителей города".
В Краснодон выехал глава правительства ЛНР Сергей Козлов.
Дорога Краснодон перекрыта, машины перенаправляют на объездную трассу через Молодогвардейск, Таловое, Верхнешевыревку.