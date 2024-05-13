Власти ЛНР сообщили об обстреле Краснодона

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В результате обстрела Краснодона пострадали четыре человека, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Информация о разрушениях уточняется.

"В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей, - написал Пасечник. - Первостепенная задача - сохранить жизни людей и дома мирных жителей города".

В Краснодон выехал глава правительства ЛНР Сергей Козлов.

Дорога Краснодон перекрыта, машины перенаправляют на объездную трассу через Молодогвардейск, Таловое, Верхнешевыревку.