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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Власти ЛНР сообщили об обстреле Краснодона

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В результате обстрела Краснодона пострадали четыре человека, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Информация о разрушениях уточняется.

"В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей, - написал Пасечник. - Первостепенная задача - сохранить жизни людей и дома мирных жителей города".

В Краснодон выехал глава правительства ЛНР Сергей Козлов.

Дорога Краснодон перекрыта, машины перенаправляют на объездную трассу через Молодогвардейск, Таловое, Верхнешевыревку.

ЛНР Леонид Пасечник МЧС Краснодон Сергей Козлов
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