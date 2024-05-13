Военные РФ уничтожили над Белгородской областью 16 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

По данным ведомства, атака была пресечена около 17:00 мск.

Ранее Минобороны России сообщило, что в понедельник около 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Позднее в ведомстве сообщили, что около 16:10 был уничтожен еще один беспилотник ВСУ.