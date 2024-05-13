Ракетная опасность отменена в Валуйках и Белгороде
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене опасности атаки ракет в областном центре и прилегающем районе.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.
По данным ГУ МЧС по региону, также ракетная опасность отменена на территории Валуйского горокруга.
Кроме того, сигнал ракетной опасности запускался в городе Шебекино.