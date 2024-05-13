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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Ракетная опасность отменена в Валуйках и Белгороде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене опасности атаки ракет в областном центре и прилегающем районе.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным ГУ МЧС по региону, также ракетная опасность отменена на территории Валуйского горокруга.

Кроме того, сигнал ракетной опасности запускался в городе Шебекино.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгородский район Белгород Шебекино Вячеслав Гладков Валуйки
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