Ракетная опасность отменена в Валуйках и Белгороде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене опасности атаки ракет в областном центре и прилегающем районе.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным ГУ МЧС по региону, также ракетная опасность отменена на территории Валуйского горокруга.

Кроме того, сигнал ракетной опасности запускался в городе Шебекино.