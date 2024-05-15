Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

И.о. мэра Сочи стал первый вице-мэр города Олег Бурлев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Олег Бурлев, ранее занимавший пост вице-мэра города-курорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации в среду.

"Вице-мэр Олег Бурлев в среду назначен первым заместителем главы администрации Сочи. Согласно Уставу города Сочи, в отсутствии градоначальника его обязанности выполняет первый заместитель", - сказал представитель мэрии.

Прежний глава администрации Алексей Копайгородский досрочно ушел со своего поста в связи с переходом на новое место работы. Ранее в среду депутаты городского собрания Сочи на внеочередной сессии приняли его отставку.

Олег Владимирович Бурлев родился 8 июня 1979 года, в городе Тимашевске Краснодарского края. В 2001 году окончил Кубанский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

С 2004 года по 2012 год Бурлев работал в органах прокуратуры Щербиновского района Краснодарского края на должностях помощника прокурора и заместителя прокурора. С 2012 года по 2015 год замещал должность консультанта контрольно-аналитического отдела министерства природных ресурсов Краснодарского края.

С 2015 года Бурлев занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи. В 2019 году возглавил администрацию Лазаревского внутригородского района Сочи.

В июне 2023 года назначен на должность заместителя главы Сочи.

Сочи Олег Бурлев Алексей Копайгородский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лапин возглавил Ленинградской военный округ, Кузовлев - Московский

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую

Путин связал назначение Белоусова министром обороны с ростом расходов на военную составляющую

Шохин ждет усиления роли администрации президента в диалоге с бизнесом

Шохин ждет появления до ПМЭФ проекта налоговой реформы с параметрами

Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Набиуллина допустила отток капитала после изъятия акций СМЗ у миноритариев

Для семей с двумя детьми до 18 лет ставку по семейной ипотеке предложили повысить до 12%

Для семей с двумя детьми до 18 лет ставку по семейной ипотеке предложили повысить до 12%
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Эксперты сообщили о риске потери 3,9 млн т пшеницы в РФ из-за заморозков

Эксперты сообщили о риске потери 3,9 млн т пшеницы в РФ из-за заморозков

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });