И.о. мэра Сочи стал первый вице-мэр города Олег Бурлев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Олег Бурлев, ранее занимавший пост вице-мэра города-курорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации в среду.

"Вице-мэр Олег Бурлев в среду назначен первым заместителем главы администрации Сочи. Согласно Уставу города Сочи, в отсутствии градоначальника его обязанности выполняет первый заместитель", - сказал представитель мэрии.

Прежний глава администрации Алексей Копайгородский досрочно ушел со своего поста в связи с переходом на новое место работы. Ранее в среду депутаты городского собрания Сочи на внеочередной сессии приняли его отставку.

Олег Владимирович Бурлев родился 8 июня 1979 года, в городе Тимашевске Краснодарского края. В 2001 году окончил Кубанский государственный университет по специальности "Юриспруденция".

С 2004 года по 2012 год Бурлев работал в органах прокуратуры Щербиновского района Краснодарского края на должностях помощника прокурора и заместителя прокурора. С 2012 года по 2015 год замещал должность консультанта контрольно-аналитического отдела министерства природных ресурсов Краснодарского края.

С 2015 года Бурлев занимал должность заместителя главы администрации Лазаревского внутригородского района города Сочи. В 2019 году возглавил администрацию Лазаревского внутригородского района Сочи.

В июне 2023 года назначен на должность заместителя главы Сочи.