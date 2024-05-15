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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Пять рейсов на вылет из Волгограда были задержаны из-за ограничения полетов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Временное ограничение аэронавигации стало причиной задержки пяти рейсов на вылет из Волгограда и одного рейса на прилет в аэропорт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"Из-за введенных сегодня вечером ограничений на использование воздушного пространства из аэропорта Волгограда задерживается вылет и прилёт нескольких рейсов", - сказал собеседник агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта, задерживаются два рейса из Волгограда в Санкт-Петербург, три рейса из Волгограда в Москву и рейс из Стамбула в Волгоград.

В свою очередь Росавиация сообщила о том, что аэропорт временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 18:49 до 19:59 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было. С 20:00 аэропорт работает штатно.

АО "Международный аэропорт Волгоград" имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м.

Волгоград
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