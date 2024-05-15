Белгородский губернатор сообщил об атаке дронов ВСУ в трех населенных пунктах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Три населенных пунктов в Белгородской области подверглись атаке украинских беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в среду.

"Во всех случаях обошлось без пострадавших", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его данным, в селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона повреждены корпуса и технологическое оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия.

Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе поврежден легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй после падения БПЛА выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях, также повреждены две машины.