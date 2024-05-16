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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Белгородский город Шебекино обстрелян из РСЗО, есть раненые

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино со стороны Украины реактивными снарядами, в результате два человека получили осколочные ранения.

"ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. (...) Два мирных жителя пострадали: у одного мужчины - осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в Шебекине загорелся гараж и легковой автомобиль. Также повреждены восемь частных домовладений.

"Один дом частично разрушен, в остальных домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены 4 автомобиля", - сообщил глава региона.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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