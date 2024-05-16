Росприроднадзор проверит объект "Сургутнефтегаза" в Якутии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Управление Росприроднадзора по Якутии проведет внеплановую проверку в отношении ПАО "Сургутнефтегаз" после информации о разливе нефтепродуктов на территории Южно-Талаканского месторождения.

"Сегодня, 16 мая, состоялось совещание с контрольно-надзорными органами по аварии на площадке №11 Южно-Талаканского месторождения "Сургутнефтегаза". Управление Росприроднадзора по Якутии проинформировало, что принято решение о проведении внеплановой проверки в отношении компании (...)", - сообщило Минэкологии Якутии.

Кроме того, республиканский Росприроднадзор направил заявку о проведении контрольно-надзорного мероприятия по земельному и экологическому надзору в прокуратуру Якутии. Сегодня инспектор с лаборантом выехали для проведения проверки.

На совещании также присутствовали представители Ленского территориального управления по экологическому и технологическому надзору. По информации ведомства, 14 мая было решено отправить инспектора на место происшествия для уточнения обстановки.

"15 мая до самой скважины инспектор не был допущен по определенным причинам. По требованию прокуратуры 15 мая специалист был привлечен для проведения проверки. (...) в данное время, как известно, фонтанирования на месте аварии не наблюдается", - сообщается в пресс-релизе.

"Сургутнефтегаз" сообщил, что на скважину доставлено противовыбросное оборудование, "работы ведутся", "по итогам проведенной контрольно-надзорной проверки будут установлены виды нарушений и дана правовая оценка".

Минэкологии Якутии 10 мая получило информацию о том, что на площадке скважины №11 Южно-Талаканского месторождения произошла авария (разлив нефтепродуктов). В этой связи планировалось провести выездное обследование, но акционерное общество не дало согласие на посещения площадки в связи с риском возникновения загазованности.

Позднее компания сообщила министерству, что по состоянию на 13 мая разлив нефти на площадке №11 не допущен, какое-либо загрязнение прилегающей территории не выявлено, угроза попадания загрязняющих веществ в водные объекты отсутствует.

Однако в адрес регионального Министерства экологии продолжали поступать сообщения об аварии. Министерство проинформировало о ситуации региональный Росприроднадзор, Ленское теруправление Ростехнадзора и Якутскую природоохранную прокуратуру.

Южно-Талаканское месторождение находится в Ленском районе Якутии. С 2016 года его разведкой занимается "Сургутнефтегаз".