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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Военные РФ сообщили об ударе "Искандером" по позиции ВСУ в Харьковской области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по командному пункту зенитной ракетной бригады армии Украины в Харьковской области.

"Расчетом ОТРК "Искандер" Вооруженных сил РФ нанесен удар по разведанному ранее месту расположения командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В результате удара полностью уничтожен командный пункт бригады, склад с боекомплектом и около 50 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

В четверг Минобороны РФ распространило кадры объективного контроля, на которых, как сообщается, показано уничтожение украинского командного пункта.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

Минобороны РФ ВСУ Харьковская область
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