Беспилотники атаковали Туапсинский НПЗ на Кубани

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на территории НПЗ в Туапсинском районе Краснодарского края произошло из-за падения беспилотников, сообщает оперштаб Кубани.

"Совершена попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет.