РФ приветствует настрой КНР на локализацию производств и готова дать инвесторам льготы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия готова предоставить инвесторам из КНР поддержку и доступ к технологической базе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Масштабные совместные проекты реализуются и в области промышленной кооперации. Активно выходит на российский рынок китайские автоконцерны, продвигаются программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, тяжкого гражданского вертолета", - сказал Путин, выступая на открытии VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Он подчеркнул, что Россия не только приветствует "настрой китайского бизнеса на локализацию производств" на территории РФ, но и "готова предоставлять инвесторам из КНР экономические льготы, помощь и поддержку, а также доступ к уникальной российской технологической базе, высококвалифицированным кадрам".

Россия настроена развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере, для этого могут быть использованы возможности производств в Калужской области, заявил Путин.

"Например, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере, в создании целого кластера производств строительных материалов", - сказал он.