ФСБ сообщила об уничтожении в КЧР боевика, готовившего нападения на силовиков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В карачаевском ауле в ходе боя уничтожен последователь террористической организации, готовивший нападения на сотрудников республиканских правоохранительных органов, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в пятницу.

"В результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин Российской Федерации, 1998 года рождения, планировавший совершение вооруженного нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", - заявили в ЦОС.

Там добавили, что при задержании мужчина "оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем".

По данным ЦОС, потерь среди личного состава правоохранительных органов нет. "На месте боестолкновения обнаружены автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с находящимися за рубежом координаторами террористической деятельности с обсуждением планируемых преступлений", - сообщили в спецслужбе.