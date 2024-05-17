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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Группировка "Север" за неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов Харьковской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" за неделю взяли под контроль 12 населённых пунктов Харьковской области, продвигаются в глубину обороны противника, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья и продолжают продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск, Дергачи, Нескучное, Красное и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп ВСУ в районах Глубокого, Тихого и Старица Харьковской области, говорится в сводке.

Потери противника на данном направлении составили до 1 тыс. 175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе шесть боевых машин РСЗО Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять боевых машин зенитных ракетных комплексов "Бук" и "Стрела-10", информирует Минобороны России.

Украина Минобороны Харьковская область
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