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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Суд в Москве арестовал зампреда правительства Алтайского края по делу о мошенничестве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы до 15 июля отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Кибардину предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным СМИ и телеграм-каналов, Кибардин был задержан накануне в Москве при незаконном получении крупной суммы денежных средств.

Комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Кибардин был назначен зампредом правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Курировал, в частности, сферы туризма, имущественных отношений, государственной охраны объектов культурного наследия, строительную деятельность, соблюдение законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Алтай Алтайский край Иван Кибардин
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