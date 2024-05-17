Москва пообещала ответить на запрете вещания российских СМИ в Еврос

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Москва будет вынуждена принять ответные меры на решение Совета ЕС запретить "вещательную деятельность" трех российских СМИ на территории стран Евросоюза, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы неоднократно и на различных уровнях предупреждали, что применение Евросоюзом и его государствами-членами репрессивных мер в отношении российских средств массовой информации и их сотрудников не останется без реакции с нашей стороны. Игнорирование этих предостережений вынуждает нас к применению ответных мер, которые неизбежно последуют", - предупредила она.

Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на ЕС и поддержавших данное решение европейских столицах, говорится в заявлении представителя МИД.

17 мая Совет ЕС опубликовал решение о запрете вещательной деятельности на территории стран Евросоюза РИА "Новости", "Российской газеты" и "Известий".

"Под очередную волну цензурных ограничений со стороны Брюсселя попали РИА "Новости", "Известия" и "Российская газета". Указанным медиа предписано полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента на пространстве ЕС", - сказано в комментарии Захаровой.

"Рассматриваем данный шаг ЕС как продолжение практики политической цензуры, тотальной зачистки информационного пространства от любых альтернативных западным нарративам точек зрения", - подчеркнула она.