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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:46

Пожар в торговом центре в Магнитогорске потушен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Возникший утром в субботу пожар в торговом центре в Магнитогорске Челябинской области потушен, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание на площади 500 кв. м ликвидировано. "К месту направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области сообщила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи.

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Ранее сообщалось, что утром 18 мая произошло возгорание на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров в одном из торговых центров в Магнитогорске, один человек погиб. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек.

На месте работали 36 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.

Магнитогорск Челябинская область
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