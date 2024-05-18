Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Лавров согласился с тем, что Европа для России надолго перестала быть партнером

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Европа не актуальна для России как партнер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дмитрий Витальевич Тренин (российский политолог - ИФ) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна, как минимум, на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - сказал он в субботу, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Министр подчеркнул, что "многие факты говорят в пользу такого прогноза".

По его словам, "острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается, находится в полном разгаре", о чем свидетельствует характер политических и политологических дискуссий в этих странах.

Европа МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова

Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова

Четыре авиабомбы HAMMER и две ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор

Власти РФ ухудшили прогноз авиаперевозок в 2024-28 гг. на фоне сдвига поставок самолетов. Обзор
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Старица Харьковской области

Паводок в России

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 15 см

Энергоснабжение Новороссийска восстановлено после пожара на подстанции

Паводок в России

Свыше 3,2 тыс. приусадебных участков подтоплено в Тюменской области

Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в курском селе

Пожар в торговом центре в Магнитогорске потушен

В Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанции

В Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });