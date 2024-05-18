Лавров согласился с тем, что Европа для России надолго перестала быть партнером

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Европа не актуальна для России как партнер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дмитрий Витальевич Тренин (российский политолог - ИФ) в одной из своих статей написал, что Европа как партнер для нас не актуальна, как минимум, на одно поколение. Не могу не согласиться, мы это ощущаем на практике практически повседневно", - сказал он в субботу, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Министр подчеркнул, что "многие факты говорят в пользу такого прогноза".

По его словам, "острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается, находится в полном разгаре", о чем свидетельствует характер политических и политологических дискуссий в этих странах.