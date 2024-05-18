Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные меры безопасности вводятся в международном аэропорту Сочи, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта.

Будут действовать ограничения на перемещение и провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов и устройств, которые могут быть использованы для нанесения тяжких телесных повреждений.

"В связи с этим аэропорты вправе запретить перевозку в салоне воздушного судна следующих предметов: штопоры; иглы для подкожных инъекций (если не будет представлено медицинское обоснование); вязальные спицы; ножницы с длиной лезвия менее 60 мм; складные (без фиксатора) дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия менее 60 мм; тонометры ртутные; барометры или манометры ртутные", - отмечается в сообщении.

Пассажирам необходимо прибывать в аэропорт заранее и с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий, а также следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.