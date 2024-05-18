Пять человек погибли при столкновении легковушек под Петербургом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Несколько легковых автомобилей столкнулись в Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу, есть жертвы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации, на 13-м км трассы Сосновый бор - Глобицы водитель Mitsubishi при обгоне не справился с управлением и по касательной задел Kia, ехавший в попутном направлении. После этого Mitsubishi столкнулся с Volkswagen.

"В результате аварии погибли пять человек: водитель Volkswagen и четверо пассажиров. Предполагаемый виновник аварии - водитель Mitsubishi - в тяжелом состоянии госпитализирован", - сообщает пресс-служба главка.

Полиция организовала проверку.