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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Молочные предприятия РФ имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок. К тому же эта продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается, сообщил в субботу Минсельхоз.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что с российского рынка уходит крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов - датская Hansen. В течение года она планируют прекратить поставки в РФ, которые обеспечивали 45% российского рынка.

При этом Минсельхоз заявил, что одновременно стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.

"Сейчас в России реализуется два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - сообщило ведомство.

"Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", - заявил Минсельхоз.

Минсельхоз
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