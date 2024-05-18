В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Молочные предприятия РФ имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок. К тому же эта продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается, сообщил в субботу Минсельхоз.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения ряда СМИ о том, что с российского рынка уходит крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов - датская Hansen. В течение года она планируют прекратить поставки в РФ, которые обеспечивали 45% российского рынка.

При этом Минсельхоз заявил, что одновременно стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски.

"Сейчас в России реализуется два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - сообщило ведомство.

"Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", - заявил Минсельхоз.