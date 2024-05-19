Глава Ленобласти опроверг сообщения об ударе БПЛА по нефтебазе в Выборге

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на воскресенье на территории старой нефтебазы в Выборге произошел инцидент с использованием пиротехники, пострадавших нет.

"В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших, а также "угрозы возгорания или пожара нет".

"Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности", - подчеркнул Дрозденко.