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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

До 13 выросло число подтопленных сел в Намском районе Якутии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Из-за прохождения паводка на реке Лена подтопило уже 13 в Намском районе Якутии, сообщил журналистам глава района Юрий Слепцов.

По словам первого зампредседателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова, на местах работают спасатели, привлечены сотни единиц техники. Помощь всем пострадавшим будет оказана, заверил он.

"Прогнозы о том, что вода будет прибывать - были. Но такого сильного паводка не ожидал никто. Подтоплены даже те населенные пункты, в которых наводнения не было никогда ранее", - написал Садовников в своем телеграм-канале.

В свою очередь глава Якутии дал поручения провести в районе восстановительные работы на дорогах, объектах жизнеобеспечения, а также оценку ущерба.

Днем ранее сообщалось о 9 подтопленных селах в Намском районе.

Весенний паводок является для региона одной из главных проблем. В прошлом году из-за паводка были размыты участки на региональных и местных дорогах, подтопило несколько аэропортов, а также дома и дворы. В нескольких районах Якутии был введен режим ЧС.

Хроника 30 марта – 19 мая 2024 годаПаводок в России
Якутия
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