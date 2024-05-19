Два грузовика в Белгородской области атакованы дронами ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотниками ВСУ двух работающих в поле грузовиков.

"Два работающих в поле грузовых автомобиля подверглись атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли в районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Губернатор добавил, что в результате двух взрывов пострадавших нет, грузовики посечены.