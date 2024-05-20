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Единственный филиал МГУ в Европе предлагается ликвидировать

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Единственный филиал МГУ имени Ломоносова в Европе в городе Копере (Словения) ликвидируется, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Документом предлагается внести изменение в устав вуза, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 года. "Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу", - говорится в проекте постановления.

В 14-м пункте устава МГУ перечисляются филиалы университета, в девятом абзаце указывается "Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г.Копере".

Филиал МГУ в Словении был открыт в 2017 году, к настоящему моменту он являлся единственным филиалом университета в Европе.

МГУ Словения
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