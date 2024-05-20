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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:30

ФСБ сообщила о задержании двух иностранцев по делу о контрабанде метамфетамина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в московском регионе двух человек, организовавших канал поставок наркотиков из Центральной Азии.

Установлены участники группы, подтвержден "системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности", заявили в понедельник в Центре общественных связей спецслужбы.

"С поличным задержаны два уроженца одной из среднеазиатских стран, изъято наркотическое средство метамфетамин массой более 79 кг, ввезенное из-за границы в растворенном виде внутри изготовленных промышленным способом алюминиевых банок", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные арестованы, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ФСБ продолжает работу по выявлению других эпизодов и причастных лиц.

ФСБ
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