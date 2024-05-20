"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по подготовке управленцев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Информационная группа "Интерфакс" представила результаты ежегодного рейтингового исследования университетов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление" (ГМУ).

Пятерку лучших университетов, обучающих будущих управленцев, возглавила Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Президентская Академия). Второе и третье места разделили Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, четвертое - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, пятое - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Всего в рейтинг вошли 50 российских вузов.

"Достижение национальных целей развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года ложится, в первую очередь, на выпускников программ ГМУ ведущих вузов нашей страны. Их компетенции, горизонтальные и вертикальные связи, полученные в процессе обучения, станут значимым подспорьем в этом нелегком труде. А рэнкеры и исследователи академической деятельности получат новые данные для адекватной оценки образовательных программ и самих университетов", - отметил исполнительный директор Группы "Интерфакс" Алексей Горшков.

"Подготовка кадров для государственной и муниципальной службы - важнейшая часть миссии Президентской академии. Мы постоянно совершенствуем образовательные программы, делаем их современными, качественными и полезными для будущих выпускников, которых сегодня можно встретить в руководстве любого без исключения министерства или ведомства. Важно, что мы смогли быстро реализовать и экспериментальную программу по подготовке кадров "Ресурс России", которая оказалась очень востребованной. Конечно, мы во многом опираемся на опыт нашей "Программы кадрового резерва", больше известной как "Школа губернаторов". Ведь в обновленном составе губернаторского корпуса из 89 руководителей регионов 52 - закончили именно ее. Нам важно, что результаты работы команды Президентской академии вызывают доверие у руководства страны, ценятся будущими работодателями, но не менее важно, что лидерство РАНХиГС в подготовке кадров ГМУ подтверждается в таком авторитетном рейтинге", - подчеркнул ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Согласно исследованию "Интерфакса", в список 20 лучших образовательных учреждений по направлению "Государственное и муниципальное управление" также вошли Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет, Южный федеральный университет, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Юго-Западный государственный университет, Государственный университет просвещения, Государственный университет управления, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Московский городской педагогический университет, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Российский государственный гуманитарный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный университет, Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.

Оценка вузов производилась по девяти показателям: число реализуемых профилей образовательных программ высшего образования по ГМУ; доля публикаций авторов университета в журналах RSCI по теме "Государство и право" за период 2021-2023 гг.; среднее цитирование статей в журналах RSCI по теме "Государство и право", опубликованных в период 2021-2023 гг.; доля публикаций авторов университета в журналах перечня ВАК по тематике "Государство и право" в период 2021-2023 гг.; среднее цитирование статей авторов университета по теме "Государство и право", опубликованных в журналах перечня ВАК в период 2021-2023 гг.; доля публикаций авторов университета в журналах ВАК по теме "Общественные науки" за период 2021-2023 гг.; среднее цитирование статей в журналах ВАК по теме "Общественные науки", опубликованных в период 2021-2023 гг.; оценка участия студентов вуза в олимпиаде "Я-Профессионал" по ГМУ в 2023 г.; оценка участия студентов вуза в Кейс-чемпионате по ГМУ в 2023 г.

Полная версия результатов рейтингового исследования доступна на сайте: academia.interfax.ru.

Группа "Интерфакс" с 2010 г. ведет активную работу по независимой оценке российских вузов и их образовательных программ, изучению перспектив повышения конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства.

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