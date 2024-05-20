Коллекцию Пушкинского музея пополнила картина итальянского живописца Кассана

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина получил в дар картину "Индюк, курицы, сороки и коза" итальянского живописца Джованни Агостино Кассана, работы которого в России практически не представлены.

"В российских собраниях музейных этого художника практически нет. Для нас это (пополнение коллекции картиной Кассана) важно, потому что это дает более полное представление о той эпохе, которую мы показываем. Я абсолютно убеждена, что после того, как закончится выставка, на которой представлена сейчас работа, она встанет в постоянную экспозицию и будет находиться там", - сказала журналистам директор музея Елизавета Лихачева.

Поступившая в собрание музея картина от мецената Михаила Карисалова, как отметила Лихачева, является довольно редким экземпляром. Работа представлена в рамках выставки "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко", которая открыта до 26 мая включительно.

Автор картины Джованни Агостино Кассаны - один из ведущих живописцев, работавших в жанре натюрморта в Венеции на рубеже XVII-XVIII веков. Его имя значится в списках Гильдии венецианских художников с 1687 по 1703 год. В зрелый период творчества Кассана в основном специализировался на изображении домашней птицы - кур, индюков, голубей и других птиц. Его работы пользовались успехом далеко за пределами Венеции и Генуи, куда он переехал в 1718 году.

Как отметили в музее, поступившая к ним картина происходит из собрания Марии Антонии Пессины де Бранкони, размещавшегося во дворце Лангенштайн. В сентябре 1945 года вся находившаяся там коллекция была отчуждена и в 1946 году передана в место сбора произведений искусства в замке Морицбург под Дрезденом. В 2005 году в результате реституции собрание было передано семье Рампау, наследникам прежних владельцев. Его возврат стал возможен благодаря подробной описи, составленной видным историком искусства Вильгельмом фон Боде, основателем берлинского Музея кайзера Фридриха.

Картина "Индюк, курицы, сороки и коза" приписывалась авторству римского художника Арканджело Резани, но такое определение оказалось ошибочным. Анализ живописной манеры, колористического строя и сюжета дали убедительные доказательства того, что в действительности автором картины является Кассана.